Gölcükspor Antalya'yada kampa girecek

Lig'de mücadele eden Gölcükspor pazartesi günü Antalya Asteria Kremlin Place Hotel'e giderek 10 günlük kampa girecek.

Misli.com Lig Grup'ta mücadele eden Gölcükspor ligin ilk yarısını Arhavi galibiyetinin morali ile kapattı. Ligin ikinci yarısına 28 Ocak'ta Çarşambaspor ile oynayacağı maçla başlayacak olan Kırmızı-Siyahlılar devre arasını iyi değerlendirmek için hazırlıklara başladı.

İlk yarı karnesi çok vasat

İlk yarıda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Gölcükspor ilk yarıyı 11.sırada tamamladı. 18 puanın 10'unu evinde elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikten alan Kırmızı-Beyazlılar'ın deplasman karnesinde ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet bulunuyor.

Antalya kamp 21 Ocak'ta tamamlanacak

İki etap halinde uygulanan kamp programının ilk etabını tesislerinde tamamlayan Gölcükspor kafilesi pazartesi günü Antalya'ya gidecek. Asteria Kremlin Place Otel'de 10 günlük kamp yapacak olan Gölcükspor 21 Ocak Perşembe günü Kocaeli'ye dönerek maç hazırlıklarına başlayacak.