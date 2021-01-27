Gölcükspor, Bilal Yener ile transferi kapattı

Lig ekiplerinden Gölcükspor devre arası transfer çalışmalarını, Bayburt İl Özel İdare'den Bilal Yener Arıca'yı renklerine bağlayarak tamamladı.

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, devre arasında kadrosunu Cihan Halil, Fatih Adıgüzel, Emirhan Atilla ve Aybars Atilla Garhan ile güçlendirdi. Kırmızı-Siyahlılar transfer sürecini Bilal Yener Arıca ile tamamladı. Ajax alt yapısında yetişen, Süper Lig'de forma giyen ve son olarak Bayburt İl Özel idare'de oynayan Bilan Yener Arıca Gölcükspor kadrosuna katıldı. Transfer çalışmalarını değerlendiren Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, “Son transfer çalışmamızı Bilal Yener Arıca ile tamamladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yarın ligin ikinci yarısının ilk maçını Çarşambaspor ile oynayacağız. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Deplasmandan üç puan ile döneceğimizi umuyorum” dedi.