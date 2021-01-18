Gölcükspor forvet Emirhan Atilla'yı renklerine bağladı

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor devre arası kampında Mardin Fosfatspor'dan Emirhan Atilla'yı transfer etti.

misli.com 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Gölcükspor devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmaya devam ediyor. Geride kalan maçlarında gol yollarında sıkıntılar çeken kırmızı-siyahlılar bu eksiği Mardin'de top koşturan Emirhan Atilla ile gidermeyi planlıyor. Mardin Fosfatspor'da formaya giyen ve bu sezon 2 golü bulunan Emirhan Atilla, Gölcükspor'a imza attı.

Sağ ve sol kanatlarda da oynayabilen 1994 doğumlu, 1.90 boyundaki forvet Emirhan Atilla ikinci devrede kırmızı-siyahlı formayı terletecek. Gölcükspor Kulübü'nden yapılan açıklamada da sezon sonuna kadar sözleşme yapılan Emirhan Atilla'nın camiaya hayırlı olması temenni edildi. Emirhan Atilla daha önce Yomraspor, Antalya Kemerspor, Kızılcabölükspor, Erbaaspor, Muğlaspor, Tuzlaspor, Orhangazi Belediyespor ve Ayvalık Gücü Belediyespor'da forma giydi.