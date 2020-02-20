Gölcük'te 22 metrelik alternatif yol asfaltlanıyor

Kocaeli Gölcük'te D-130 yoluna alternatif olarak kullanılacak olan cadde de asfalt serimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir merkezlerinde daha rahat seyahat edebilmesi için alternatif güzergahlar oluşturuyor. Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan ve D-130 Karayolu'na alternatif, genişletilerek yenileneme çalışmaları yapılan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin iki şeridinde asfalt serimi yapıldı. Eski halinde tek gidiş, tek geliş olan cadde, çalışmalar tamamlandığında çift gidiş gelişli ve kaldırımlar ile beraber 22 metre genişliğe sahip olacak.

Asfaltlama öncesinde caddenin İSU, İZGAZ, SEDAŞ ve Türk Telekom tarafından yapılan alt yapı çalışmaları tamamlandı. 2 çarpı 2 duble yol haline getirilecek olan caddenin asfalt atılarak tamamlanan yeni iki şeridinden trafik akışı geçici olarak sağlanacak. Caddenin diğer iki şeritli eski kısmında ise yol yenileme çalışması yapılacak. Eski yoldaki çalışmaları tamamen bitirilmesi ile caddenin tümü duble yol olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.