Gölcük'te 98 bina yıkıldı

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Çalışmalarda son olarak İhsaniye Merkez Mahallesi, Başoğlu Caddesi, Yazlık Ilıca Caddesi ve Halıdere Merkez'de bulunan metruk binaların yıkımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50, eski sanayi sitesindeki 10 bina yanında, ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 98 bina yıkılıp, enkazı kaldırıldı.