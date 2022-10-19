Gölcük'te afet tatbikatı yapıldı

Gölcük Belediyesi'nde hizmet içi eğitimler çerçevesinde düzenlenen afet tatbikatı başarı ile tamamlandı.

Gölcük Belediyesi hizmet binası içerisinde düzenlenen ve yaklaşık 300 kişinin katıldığı afet acil durum müdahale ve tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı. Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında belediye hizmet binasındaki personelin tahliyesi gerçekleştirilerek yaralılara müdahale edildi.

Yaklaşık 20 saniye süren deprem anında binada olan personel ve vatandaşlar bulundukları yerde hayat üçgeni yaparak sarsıntının sona ermesini beklediler. Deprem sonrasında çıkan yangında binada mahsur kalarak yaralanan 3 kişiye ise tahliye müdürleri ve görevli amirlerin koordinesinde ilk yardım müdahalesi yapıldı. Depremin ardından çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen, İtfaiye İş Güvenliği Uzmanı Yasin Kaya ve İSU Sivil Savunma Uzmanı Yaşar Çelik'in koordinesinde gerçekleşen tatbikat başarı ile tamamlandı.

"Muhtemel afet durumunda belediye olarak ayakta kalmamız lazım"

Tatbikatın muhtemel afete hazırlık için önemli bir eğitim olduğuna dikkat çeken Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu, birlikte koordineli şekilde hareket edebildiğimizi gösteren bir tatbikat. Muhtemel afet durumunda belediye olarak ayakta kalmamız lazım. Sadece kendimiz için değil Gölcük için gerekli bu. Eğer biz ayakta kalabilir, birbirimizle irtibatı koordineli bir şekilde sağlayabilirsek, iş makinelerini ve ekiplerimizi belirli yerlere yönlendirme imkanımız olabilecektir. Gerçeği aratmayan tatbikata katılan personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.