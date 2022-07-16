Gölcük'te birliktelik mesajı verildi

Gölcük'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen binlerce kişi, vatan uğruna birliktelik mesajı verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde şehitler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Gölcük'te de çeşitli etkinliklerle anıldı. Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen etkinlerde binlerce vatandaş alanı doldurdu. Programa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, ilçe emniyet müdürü Veli Şengül, ilçe jandarma komutanı üsteğmen Mahir Sarıdağ, siyasi parti başkanları, STK ve dernek başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehitleri anan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Destanlarla dolu tarihimiz boyunca nice saldırı ve ihanetler yaşamış aziz milletimiz, dış destekli FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsü gecesinde de, vatanı uğruna canını seve seve feda etmekte asla tereddütte düşmeyerek, devletini, bayrağını, vatanını canı pahasına korumuştur. Gölcüklü hemşehrilerim de darbe gecesinde ve haftalar boyunca demokrasi nöbetlerinde, aziz vatanın sahipsiz olmadığını göstermiş. Vatandaşlarımız 15 Temmuz Destanının 6. yılı olan bu akşam da Türkiye aşkına dimdik ayakta olduğunu dosta düşmana tekrar göstermiştir” dedi.