Gölcük'te canlı resim performansı etkinliği düzenlendi

Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Gölcük'te Öğrenciysen" projesi kapsamında canlı resim performansı etkinliği düzenlendi. 32 okuldan 122 öğrenci katıldığı etkinliğin ikinci gününde ise lise öğrencileri, cansız doğa resimleri; tuvallere çizerek yeteneklerini sergiledi. Öğrencilerin birbirinden güzel tablolar ortaya çıkardıkları etkinliğe, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile birlikte katıldı. Tüm öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyen Başkan Sezer, çizdikleri resimler ve kullandıkları yöntemler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

Öğrencilerin ellerinde renklenen tuvaller ise daha sonraki organizasyonlarda Gölcük Belediyesi tarafından sergilenecek.