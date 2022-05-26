Gölcük'te çocuklar geleneksel sanatları öğreniyor

Gölcük'te ilkokul öğrencileri bölgenin tarihini ve hüsn-i hat sanatını eğlenerek öğrendi.

Örcün Sultan Baba Türbesi yakınında bulunan ve Gölcük Belediyesi tarafından restore edilen tarihi hamamda oluşturulan Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi, toplumun her kesiminden ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi hamam yapısının yeniden inşa edilerek işlevlendirilmesiyle kent yaşamına kazandırılan Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi, son olarak Gölcük'te öğrenim gören öğrencileri konuk etti. Kocaeli'nin kültürel ve tarihi alanlarının tanıtılması çerçevesinde düzenlenen etkinlikte müzeye gelen öğrenciler, Hacivat, Karagöz ve Nasrettin Hoca'dan bölgenin tarihi ve geleneksel sanatlar hakkında bilgiler aldı.

Öğretmenleri ile birlikte müzeye gelen öğrenciler, sergilenen eserleri dikkatle inceledi.