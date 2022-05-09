Gölcük'te çocuklar tiyatro ile eğleniyor

Etkinlikler çerçevesinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda sahnelenen "Sihirli Şapka" ve "Bir Şirin Hikaye" isimli tiyatro oyunları, çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de salonda yerini alarak, çocukların eğlendikleri anlara tanık oldu. Başkan Sezer, çocuklar ve aileleriyle de hatıra fotoğrafları çektirdi.

Gölcük Belediyesi'nin kültür etkinlikleri çerçevesinde bu hafta da Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda iki oyun tiyatro oyunu sahnelenecek. 13 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da yetişkin oyunu "Ferhat ile Juliet", 14 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00-15.00'da ise iki seans şeklinde çocuk oyunu "Tospik'in Maceraları" tiyatroseverler ile buluşacak.