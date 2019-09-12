İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölcük'te fırında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere’de bir fırında elektrik tesisatından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'de bir fırında elektrik tesisatından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.


Yangın 10.45 sularında Gölcük Değirmendere D130 karayolu kenarında bulunan fırının depo kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan U.'ya ait fırının deposundan duman çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Fırının depo kısmında elektrik tesisatından çıkan yangının buzdolabına sıçraması sonrası başladığı belirlenen yangın hakkında inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.