Gölcük'te istihdama katkı

Gölcük Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile arasında imzalanan protokol kapsamında, toplam 143 meslekten Gölcük'te ihtiyaç duyulanlara, mesleki yeterlilik eğitimi verilecek.

'Mesleki Yeterlilik Eğitimi, Sınav ve Belgesi' protokolü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın katılımı imzalandı. Gölcük Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yaşam Boyu Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mesleki ve Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında bugün imzalanan ortak hizmet protokolüyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen toplam 143 meslekten, Gölcük'te ihtiyaç duyulan mesleklerde, mesleki yeterlilik eğitimi verilecek.

"Meslek sahibi olacaklar"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Eğitime katılanlar, yine eğitimi veren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yaşam Boyu Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mesleki ve Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak ve meslek sahibi olacaklar. Proje bu yönüyle, Gölcüklü hemşehrilerimizin, özellikle de; gençlerimizin meslek sahibi olmalarına ve istihdamına önemli katkı sağlayacak" dedi.