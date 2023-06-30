Gölcük'te kent bayramlaşması düzenlendi.

Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen kent bayramlaşmasına Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partileri ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde 7'den 70'e herkesin bayramını kutlayan Ali Yıldırım Sezer, "Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi.

Kent bayramlaşmasının ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.