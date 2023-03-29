Gölcük'te kitap tutkunları ödüllendirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde en çok kitap okuyanlar teşekkür belgesi ve kitapla ödüllendirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki kitap kurtları teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Kütüphaneler Haftası sebebiyle Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Kütüphanesi ve Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Kütüphanesi'nde en çok kitap okuyan vatandaşlarla bir araya geldi. Yalı Evleri Seramik Evi'nde düzenlenen programda Başkan Sezer, en çok kitap okuyan Gölcüklüleri teşekkür belgeleri ve kitap ile ödüllendirdi.

“En yakın dostlarımız kitaplardır”

Gölcük Belediyesi kütüphanelerinde en çok kitap okuyanlar arasına giren hemşehrilerini tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Hayatın her alanında yaşanılan tecrübeleri, fikir ve bilgileri öğrendiğimiz en yakın dostlarımız kitaplardır. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimi kütüphanelerimize ve Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi'ne bekliyoruz. Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi'nde, kütüphane otomasyon sistemi, mobil uygulama ya da web sitesinden, 300 ayrı yayın evinin yayınladığı, 32 bin e-kitaba ücretsiz olarak cep telefonu, tablet ve bilgisayarınızdan ulaşabiliyorsunuz” diye konuştu.

Kitap tutkunlarına hediye kitap

Konuşmaların ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, en çok okuyan öğrenciler ve hemşehrilerine ödüllerini takdim etti. Törende; Sevil Günay Varol, Saniye Oran, Engin Pehlivan, Ayşe Kaya, Necati Ünal, Melek Balsağ, Yaşar Boran, Sevtap Özdemir, Ahmet Yücel Aktaş, Yusuf Çil, Cansu Özer ve İskender Eymen Kılıç adlı kitapseverler ödüllerine kavuştu.