Gölcük'te muhtarlık binaları yenilendi

Ali Yıldırım Sezer, Atatürk Mahallesi Muhtarı Necati Baz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya ve İpekyolu Mahallesi Muhtarı Tuncay Genç'i ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi iş birliğinde yapılan yeni muhtarlık binalarının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Sezer, "Muhtarlarımızla Gölcük'ün geleceği için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. Mahallelerindeki ihtiyaçları muhtarlarımızın anında iletebilmeleri sayesinde, çözüm noktasında birlikte gayret sarf ediyoruz. Gölcük Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle, İpekyolu, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık binalarını yeniden yaptık. Muhtarlarımız pırıl pırıl bir ortamda artık hizmetlerini verecekler" dedi.