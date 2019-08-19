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Gölcük'te ormanlık alanda 72 kök kenevir yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince gece yapılan kontrollerde ormanlık alana ekili halde 72 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerince gece yapılan kontrollerde ormanlık alana ekili halde 72 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Gölcük İlçe Jandarma ekiplerince Gölcük Lütfiye mahallesinde bulunan ormanlık alanda ağaçların arasına kenevir dikildiğini tespit etti. Gece saatlerinde alana giden ekipler, ormanlık içindeki ağaçların arasına dikilmiş halde 72 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipleri tarafından toplanan kenevirler, incelenmek üzere numune alındıktan sonra imha edilirken, kenevirleri diken kişi veye kişilerin yakalanması için ise inceleme başlatıldı.

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