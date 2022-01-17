Gölcük'te tekvando rüzgarı

Gölcük Belediyespor Kulübü'nün tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavında 270 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun faaliyet programında bulunan 4 ayda bir yapılan 1. Dönem Kuşak İmtihanı Genel Sınavı 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda 16 Ocak 2022 Cumartesi günü yapıldı. İmtihana katılan 270 Gölcük Belediyesporlu tekvandocu, tam not alarak bir üst kuşağa yükseldi. Sporcular ve velilerin büyük ilgi gösterdiği kuşak imtihanına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen; genç sporcuların heyecanına ortak oldu. Kuşak imtihanını; Tekvando antrenörleri, İsa Gündağ, Meliha Evcil, Kemal Aloğlu, Ali Çolak, İhsan Yaman ve Zabit Pustu gerçekleştirdi.

"Geleceğin milli sporcularını Gölcük'te yetiştireceğiz"

Kuşak imtihanını başarıyla tamamlayan sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyespor bünyesinde eğitim alan sporcularımızın göstermiş olduğu başarılardan gurur duyuyoruz. Geleceğin milli sporcularını Gölcük'te yetiştireceğiz. Planlı ve programlı çalışmaya devam eden gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Gölcük Belediyesi olarak amatör sporlara olan desteğimizi arttırarak gençlerimizin farklı spor dallarında başarı kazanmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla; gençlerimizi, özellikle de ailelerini tebrik ediyor; Gölcük Belediyesi Spor Birimi Müdürü Murat Aydoğdu'ya, Zabit Pustu hocamıza ve eğitmenlerimize; kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için teşekkür ediyorum” dedi.

"270 sporcu bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı"

Kuşak imtihanı hakkında bilgi veren Gölcük Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Zabit Pustu, "Türkiye Tekvando Federasyonunun faaliyet programında yer alan 1. Dönem Kuşak İmtihanına Gölcük Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı sporcularımızdan; 100 beyaz kemer, 40 sarı kemer, 40 yeşil kemer, 30 yeşil mavi, 30 mavi, 30 kırmızı, 10 kırmızı siyah olmak üzere toplam 270 sporcu katıldı. Kuşak imtihanına katılan tüm sporcular bir üst kuşağa geçmeye hak kazandılar. Çocuklarımızı kutluyorum" diye konuştu.