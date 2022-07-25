İhlas Haber Ajansı

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Gölcük'te Tercih Danışmanlık Merkezi hizmete başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavında gençlerin en doğru tercihi yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Gölcük Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi hizmete açıldı.


Gölcük Belediyesi'nin, gençlerin en doğru tercihi yapabilmeleri için oluşturduğu Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi hizmete başladı. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi toplantı salonunda yer alan uzman rehber öğretmenler, merkezde üniversite adaylarına yapacakları tercihlerde danışmanlık veriyor. Öğrenciler, randevu aldıktan sonra merkeze gelerek uzman rehber öğretmenlerle görüşüyor ve hayatlarının en önemli kararlarından biri olan üniversite tercihleri için profesyonel destek alıyor.

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