İhlas Haber Ajansı

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Gölcük'teki metruk binaların yıkım çalışmaları devam ediyor

Gölcük genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan hasarlı ve metruk binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.


Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımına devam ediyor. Ekipler, hasarlı binaları tespit ederek yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla birlikte ilçe genelinde yasal mevzuatı tamamlanmış, sosyal riskler oluşturan, metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 94 bina yıkılarak enkazı kaldırıldı.

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