Gölcük'ten terör örgütüne “Türkiye geçilmez” mesajı

yıl dönümünde, Gölcüklüler darbecilere geçit vermeyeceklerini yine hep bir ağızdan haykırdı.

15 Temmuz'un beşinci yıldönümü sebebiyle Gölcük'te bir dizi program düzenlendi. İlk olarak, Kavaklı Kongre Sarayı önünde buluşan Gölcüklüler, mehter takımı eşliğinde Anıtpark'a yürüdüler. Akabinde de Anıtpark'ta Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kaymakamlığı tarafından organize edilen, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi.

Programa yüzlerce Gölcüklü'nün yanı sıra; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımının konseri sonrasında, 15 Temmuz ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar yapıldı.

Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Allah'ın izniyle milletimiz ferasetiyle, basireti ile Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla ve sizlerin kararlı bir şekilde karşı çıkışınızla bu işgal girişimini tek kelimeyle bir kurşun kendi kurşunlarını atmaksızın, memleketi işgal etme girişimlerini de Allah'ın izniyle berhava ettiniz. Bu bayrağı indiremeyecekler, ezanı dindiremeyecekler ve Allah'ın izniyle bu milleti, bu vatanı bölemeyecekler” dedi.

Konuşmaların ardından Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Refik Levent Tezcan, asker selamı ile selamladığı vatandaşlar tarafından ayakta dakikalarca alkışlandı. Yapılan konuşmaların ardından, dereceye giren okunan şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu. 15 Temmuz destanın kahramanlarından Ömer Halis Demir'in o gece yaşadıklarının konu alındığı tiyatro gösterisi Sırf Tiyatro Ekibi tarafından sahnelendi.

Gölcük Müftülüğü tarafından hazırlanan ilahi dinletisi büyük beğeni alırken, okunan selanın ardından, Mürsel Paşa Türki Müziği Topluluğu'nun dillendirdiği ilahilerle program son buldu.