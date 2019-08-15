Gölcük'ün aktarmasız iki otobüs hattı vatandaşlara kolaylık sağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hat 710 ve 710S numaralı seferleri ile Gölcük'ten İzmit'e aktarmasız ulaşım sağlayarak vatandaşlara hizmet sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların ulaşım hizmetini aktarmasız olarak sağlayan hat 710 ve 710S seferleri İzmit - Gölcük arasında 61 kilometre yol yapıyor. Her gün 66 sefer yapan hat 710 ve 710S seferleri, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen hatlar 710 ve 710S seferleri özellikle Saraylı, Şirinköy, Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve kalıcı konutlarında oturan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. UlaşımPark kurulduğundan itibaren bu bölgeye hizmet sağlayan otobüsler, vatandaşları tam vaktinde gitmek istedikleri yere ulaştırıyor. Hatlar kurulmadan önce 2 aktarma ile İzmit'e ulaşan vatandaşlar, hat 710 ve 710S seferleriyle tek otobüsle İzmit'e ulaşım sağlıyor.