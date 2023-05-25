Gölcük'ün gururu oldu

Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde şampiyon olan Gölcük Belediyespor Pehlivan Yunus Emre Akman'ı makamında konuk etti.

10.Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde büyük orta boyda şampiyon olan Gölcük Belediyespor Pehlivanı Yunus Emre Akman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'i ziyaret etti. Akman, şampiyonluk kupası ve madalyasını getirdiği Başkan Sezer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şampiyon pehlivanı tebrik eden Başkan Sezer, "Yakın zamanda kazandığı başarılar ile ilçemizin gururu olan pehlivanımız Yunus Emre Akman'ı canı gönülden tebrik ediyor, söz verdiği gibi Allah'tan başpehlivanlığını da görmeyi nasip etmesini diliyorum. Ayrıca yetişmelerinde ve başarılarında emeği olan saygıdeğer ailesine, ata sporumuzun Gölcük'te bânisi muhterem Rüstem Çavdar Hocama, Yusuf Yüksel Hocama, Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelime ve desteğini esirgemeyen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.