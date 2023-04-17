Gölcük'ün işitme engelliler kadın ve erkek voleybol takımı 3. kez Türkiye şampiyonu oldu

kez üst üste Türkiye şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı.

kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, Gölcük İşitme Engelliler Kadın Takımı, İstanbul Çekmeköy İşitme Engelliler Kadın Takımı'nı 3-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Gölcük İşitme Engelliler Erkek Takımı ise Van Belediye Spor İşitme Engelliler Erkek Takımı'nı 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Kazanılan şampiyonlukların tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "3 kez olduğu gibi bu yıl da Türkiye Şampiyonu olarak Gölcük'ün gururu olan voleybol takımlarımızın başarılı sporcularını, teknik heyetlerini, dernek başkanları Hasan Bat ve Hasan Aydınlı'yı tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum" dedi.