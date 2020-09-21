Golfçü Mustafa Bulut'un hedefi dünya şampiyonluğu

Golf kariyerinde katıldığı 22 turnuvanın 22'sini de kazanıp şampiyonluk elde eden Mustafa Bulut'un hedefi dünya şampiyonluğu.

Golf kariyerinde katıldığı 22 turnuvanın 22'sini de kazanıp şampiyonluk elde eden ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mustafa Bulut'un hedefi dünya şampiyonluğu. Yoğun çalışmalarından dolayı sık sık yurtdışı seyahatleri yapan ve golf turnuvalarının düzenlendiği Avrupa'ya ani gidişleri sebebiyle özel jet satın alan Bulut, zamana karşı yarış içinde. Keyifli bir tempo içinde çalıştığını ifade eden Mustafa Bulut, ''Hiçbir şey düşünmeden konsantrasyonla başladığım işimin sonunda, istediğim hedefe ulaştığım zaman, yorgunluğum kendini keyfe bırakıyor. Hem keyif aldığım hem de bana kendimi verimli ve iyi hissettiren bir rutine bağlı kalmak başarı getiriyor. Hayatımdaki tek hedefim, kendime yeni hedefler koymak” dedi.

Yoğun iş temposunun yanı sıra golf antrenmanlarını da sürdürdüğünü ifade eden Mustafa Bulut, “Bir sonraki hedefim dünya şampiyonluğu. Golf oynamak ve ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum” diye konuştu.

2015 yılında Uluslararası Golf Club Bonn Kupası, Uluslararası Ay Kupası, Münih Uzun Sürücü Kupası, Frankfurt Golf Delikleri Kupası, Uluslararası Dortmund Charity, Rookie Kupası, 2019 yılında da Bosphorus'ta şampiyonluk yaşayan Mustafa Bulut, Antalya grup birincisi ödülünü ve Golf Club Bonn yılın oyuncusu ödülünü kazandı. Başarılı golfçü Mustafa Bulut'un bir sonraki hedefi ise Dünya Şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırmak.