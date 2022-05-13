İhlas Haber Ajansı

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GÖLMEK kursiyerlerinden el emeği sergisi

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kurslarında (GÖLMEK) eğitim gören kursiyerler, el emeği ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu.


GÖLMEK'te eğitim gören kursiyerler, el emeği ürünlerini açtıkları sergide vatandaşların beğenisine sundu. Yeni Mahalle kapalı pazar alanında kurulan serginin açılışına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından sergideki eserleri inceleyen Sezer, ürünleri üreten kursiyerleri tebrik etti. Başkan Sezer, GÖLMEK'e gösterdikleri ilgi sebebiyle kursiyerlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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