GÖLMEK kursiyerlerine e-ticaret eğitimi

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurs Merkezi'ni (GÖLMEK) eğitmen ve kursiyerlerine dijital platform eğitimi verildi.

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurs Merkezi'ni (GÖLMEK) eğitmenleri ve kursiyerlerine el emeği ürünlerini e-ticaret alanında satış yapabilmelerine destek olmak amacıyla eğitim düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapısını hazırladığı yeni nesil e-ticaret sitesi olan komeksepeti.com veri tabanına GÖLMEK kursiyerlerinin de dahil edilmesinin hedeflendiği eğitimde Eğitmen Volkan Öztürk ise gerçekleştirdiği sunum ardından kursiyerlerin merak ettiği soruları cevapladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, katılımcılara başarılar diledi.