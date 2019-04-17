Gönüllü çevreciler görev başında

KOCAELİ (İHA) – Kirazlıyalı Tevfik Fikret İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Körfez Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde gördüler.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, okullar başta olmak üzere ilçenin her noktasında çevreye yönelik eğitimler verilmeye devam ediyor. Düzenlenen eğitimlerde, doğaya bırakılan çöplerin çevreye verdiği zarar, çevre kirliliğine karşı alınacak önlemler ve geri dönüşümün faydalarından bahsediliyor. Bu kapsamda Atık Getirme Merkezi'nde çevreye yönelik verilen eğimler, öğrenciler arası iletişimin gelişmesini de sağlıyor. Merkezi son olarak Kirazlıyalı Tevfik Fikret İlkokulu'nun anasınıfı öğrencileri ziyaret ederek merkezde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Tesisi gezen, yetkililerden bilgi alan ve çalışmaları yerinde gören öğrenciler, atık pil toplama kampanyasına destek amacıyla yanlarında getirdikleri pilleri de yetkililere teslim etti. Körfez Belediyesi yetkilileri, okullarda devam eden atık pil toplama kampanyasının 30 Nisan'a kadar devam ettiğini belirtti.