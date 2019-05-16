Gönüllü İtfaiyecilere kimyasal eğitimi verildi

6 saat süren eğitimde, kimyasal tehlikeli maddeler hakkında bilgiler verilerek tehlikeli kimyasal madde olaylarında organizasyon ve müdahale teknikleri hakkında uygulamalar yapıldı.

Müdahale ve arındırma yöntemleri

Yangın, trafik kazaları, doğal afetler, gibi olaylarda Kocaeli İtfaiyesi'nin her zaman yanında olan, yardım ve destek veren Gönüllü İtfaiyecilere yangın ve kimyasal eğitimi verildi. Eğitim programı kapsamında yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, yangın organizasyonu, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, tehlikeli maddelerin taşınması ve kodlanması, tehlikeli madde sızıntı ve dökülmesi halinde, müdahale ve arındırma yöntemleri konularında bilgiler sunuldu.

Kimyasallara müdahale

Eğitimlerin ardından Kimyasal Sızıntılara Müdahale ve Arındırma Tatbikatı yapıldı. Tatbikatta ağır kimyasal ve sıvı kimyasal kurtarma elbiseli personel, kimyasal sızıntıyı önlerken olay mahallinde bulunan yaralıya da gerekli müdahaleyi yaparak dezenfekte etti.

Gönüllü itfaiyeciler

Büyükşehir Belediyesi, kentin her köşesinde birimler kurarak olaylara müdahalenin daha etkin olmasını sağlıyor. Büyükşehir İtfaiye Birimi ayrıca sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak çalışmalarının geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor. AKUT, GESOTİM, Gebze Akademi, Mahalle Afet Gönüllüleri ve Gönüllü İtfaiyecilerden oluşan gönüllü sayısı on binlere ulaştı.