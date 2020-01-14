Gönüllü öğrencilerden E-KPSS kursiyerlerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından açılan E-KPSS hazırlık kursuna Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden destek geldi. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencileri “Gönüllü Etüt Eğitmenliği” projesiyle E-KPSS hazırlık kursuna katılan öğrencilere birebir ders veriyor. Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet dersi alan üniversite son sınıf öğrencileri, “Gönüllü Etüt Eğitmenliği” projesiyle E-KPSS hazırlık kursuna katılan engelli bireylere ders veriyor.

Gönüllü öğretmen olarak etüt derslerine giren Gebze Teknik Üniversitesi doktora öğrencisi Muhammet Erdöl, “Bu fırsatı yakalamışken bu arkadaşlarımıza vakit ayırıp onlarla beraber Matematik dersi çalıştırıyorum. Engelleri ortadan kaldırmak için, fırsatımız varken çalışıyoruz. Engelli değilken, engelleri ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Toplumda hepimizin birbirimize ihtiyacı olduğu, hepimizin yer alması gerektiği, arkadaşlarımızın da toplumsal fırsatlardan herkes gibi faydalanması gerektiğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyesinin bu tür bir organizasyona bizleri de dâhil ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Beş sene önce üniversitede okurken geçirdiği bir hastalıktan dolayı engelli olan Nurettin Ocak ise, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hazırlık etütüne katılıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi son sınıfta okuyan Nurettin Ocak, 3 aydır Büyükşehir Belediyesinin kurslarına katıldığını ifade etti. Ocak,“Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslarda 4 ana ders Türkçe, Matematik, Tarih ve Coğrafya derslerini görüyoruz. Burada gördüğümüz kurslar bize çok şey kattı” diye konuştu.

Herkesin bir hayali olduğunu ifade eden Nurettin Ocak, “Benimde sağlık alanında bir hayalim var. Hastalığımdan dolayı üniversite eğitimim yarım kaldı. Şuan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi okuyorum. Allah nasip ederse bitirirsem, 2020 yılı Nisan ayında gerçekleşecek olan sınavda Sağlık Bakanlığında Ar- GE planlamalarında ilaç ve ilaçbilim konularında görev almak istiyorum” şeklinde konuştu.