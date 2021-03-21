Gönüllülere ilk yardım eğitimi

Kocaeli Mahalle Afet Gönülleri Derneği üyelerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce ilk yardım eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet riskinin azaltılması ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildi. Bu amaç doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından afetle ilgili konularda personelin ve vatandaşların gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda, afet sonrası acil müdahale sürecinin iyi yönetilmesi amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından Kocaeli Mahalle Afet Gönülleri Derneği üyelerine afetlerde ilkyardım eğitimi verildi.

Uygulamalı anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği arasında yapılan protokol gereğince gerçekleştirilen eğitim, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nün eğitim hemşireleri tarafından verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve arama kurtarma eğitimi almış olan gönüllülerin katıldığı eğitimde deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları sonrası ilk yardım gerektiren durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

Öncelikle, yaşanan afet durumlarında afetzedeye ulaşıldığında ilk olarak bakılması gereken yaşam bulguları ile ilgili göstergelerin neler olduğunun anlatıldığı eğitimde, yaşam kurtarmak amacıyla yapılan yapay solunum ile dış kalp masajı hakkında bilgiler verildi. Ardından kanamalarda ve yaralanmalarda yapılacak ilk yardım uygulamaları anlatılarak, yanık ve donmalardaki ilk yardım uygulamaları gösterildi. Kırık, çıkık ve burkulmalardaki ilk yardım uygulamalarının da gösterildiği eğitimde, özellikle sel felaketlerinde sık rastlanan boğulma vakalarındaki ilkyardım uygulamaları ile ilgili bilgiler verildi. Son olarak yaralıların güvenli bir yere taşınmasının vurgulandığı eğitimde, acil taşıma teknikleri anlatıldı.