Görevdeki 10 senesini anlatarak başkanlığa veda eden Nevzat Doğan: “Siyaseti hizmet için yaptık”

Nevzat Doğan, "Siyaseti hizmet için yaptık, her görüşe saygı duyduk” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın gerçekleştirdiği toplantıya yoğun katılım oldu. Doğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen veda niteliğindeki toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, MHP İl ve İlçe Başkanları, BBP İl ve İlçe Başkanları, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İlçe Emniyet Müdürü, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, STK ile dernek başkan ve temsilcileri katıldı.

"Ne söz verdiysek 3 kat fazlasını yapmanın gururu içindeyiz"

Görüntü ve görseller eşliğinde 10 yılda yapılan projeler hakkında bilgi veren Başkan Doğan, “55 yıldır İzmitliyim ve İzmit'in hamuruna yoğruldum. İzmitli ve Kocaelili olmaktan gurur duyuyorum. Bu şehirde hizmet etmek ayrı bir güç ve ayrı bir enerji. AK Parti olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı ben siyasette olmazdım. Bu anlamda çok şanslıyım. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderin neferi olmaktan onur duydum. AK Parti'nin ve liderimin neferi olmaya gayret ettim. Hekim olarak da bu şehre hizmet etme imkanı buldum. UMKE'nin fikir babası oldum ve o projeyi kazandırdım. Belediye başkanlığı sürecinde herkesin belediye başkanı oldum. Hep birlikte güzel sonuçlara ulaştık. Belediye başkanının en önemli yanı vizyoner oluşudur. Türkiye ve Avrupa'da ilk projelere imza attık. Seçim öncesi ne söz verdiysek hepsini, hatta en az 3 kat fazlasını yapmanın gururu içindeyiz" dedi.

"Milletin kuruşunu ziyan etmedik"

Sokakta belediyecilik anlayışı içinde sürekli halkın arasında olduklarına değinen Doğan, "İzmitimize ve halkımıza yanlışımız asla olmamıştır. Hatalarımız mutlaka olmuştur. Fakat hatalarımızda asla ısrarcı olmadık, gerektiğinde geri adım atmasını bildik. Marka bir belediye olduk. Çünkü heybemiz hep doluydu. Sadece ülkemizde değil Avrupa'da da örnek olduk. Bazı alanlarda adeta devrim yaptık. Tarihi değerlerimize sahip çıktı. Paramızı iyi kullandık. Milletin kuruşunu ziyan etmedik. Az parayla çok iş yaptık. Bütçeyi iyi kullandık. Bu hiç de kolay olmadı" diye konuştu.

"Çamur atıp saldırdılar fakat biz doğru yoldan ayrılmadık"

Belediyenin bütçesini arttıracak çalışmalar yaptıklarını anlatan Doğan, "60 milyonluk bütçeyi 300 milyona çıkardık. Yeni değerler katarak bunu gerçekleştirdik. Belediyeler gerektiğinde satar, gerektiğinde alırlar. Emlak değerimizi en az 3 kat arttırdık. Bizden rantçılar rahatsız oldu. Her dönemin rantçıları, ellerindeki medyayı, kalemleri kullanarak çamur atıp saldırdılar. Fakat biz doğru yoldan ayrılmadık. Yemedik, yedirmedik. Emaneti en iyi şekilde koruduk. Sadece bugünü düşünerek değil 10-20 yıl sonrasını düşünerek çalıştık. Ne yaptıysak hep en güzelini, en iyisini yapmanın hayreti içinde olduk. Yeşil alanları arttırdık, şehrimize yeni değerler kattık. Geçmişten daha temiz bir İzmit var. Bunları yaparken bir yandan da Avrupa Konseyi'nde ülkemizi en iyi şekilde savunduk, onlara belediyecilik ders verdik. Bu vatanda yaşıyorsak siyasi farklılıklar, görüşler bizim zenginliğimizdir. Ayrı gayri olmadık. Siyasi yarış ayrı, hizmet ayrıdır. Bazen sinekten yağ çıkartarak çalıştık. 10 yıldır Büyükşehir'den tek kuruş para almadan hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Adamcılık yapmadık. İlham kaynağımız hep liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bizim gibi adamlar çok bulunur fakat, Atatürkler, Erdoğanlar kolay bulunmaz" şeklinde konuştu.

"Koltuklar kimseye baki değil"

Son olarak görevde olduğu sürede birlikte çalıştığı herkese teşekkür ederek vede eden Başkan Doğan, "Teşkilatımıza, bütün yöneticilerimize, bu şehre bir çivi çakan herkese çok teşekkür ederim. Her şeyi tek başımıza yapmadık, hep birlikte olununca güzel işler oldu. Türkiye'ye örnek işler yaptık, ayrı gayri olmadık. Güzel bir ekiple bu işler oldu. Bu ülkenin bu bayrağın insanlarıyız. Siyaseti hizmet için yaptık. Her görüşe saygı duyduk. Olumlu olumsuz eleştiriler bizim için yol gösterici oldu. 10 yıllık belediye başkanlığını bırakıyorum. Hiçbir yerde 5 yıldan fazla görev yapmadım. Her şeyi zamanında tadında yapmak gerekir. Koltuklar kimseye baki değil. Gerektiğinde kalmasını bilmek gerekir” ifadelerini kullandı.

"Başkanımız çok güzel hizmetler yaptı"

Doğan'ın veda ederken destekçisi olacağını söyleyerek sahneye davet ettiği AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül ise şu ifadeleri kullandı: “Başkanımız çok güzel hizmetler yaptı, davamıza sahip çıktık. Teşekkürü yürekten yapıyorum. Allah yolunu açık etsin. İzmit'te görev yapmış, İzmit için görev yapmış, taş taş üstüne koyan herkese teşekkür ediyorum. İzmit, Kocaeli'nin kalbi. Bu işler bilgi ve tecrübe gerektirir, bu şehrin yetiştirdiği bir kardeşiniz olarak bu şehrin her köşesinde mimar olmamız nedeniyle birçok eserimiz var."