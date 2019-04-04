Görevi devreden eski belediye başkanı, eve otobüsle döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a görevi devreden İbrahim Karaosmanoğlu, evine otobüsle döndü.

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını aldıktan sonra Belediye binasına gelerek İbrahim Karaosmanoğlu'ndan görevi devraldı. Mazbatasını alan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın'ı ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nu Büyükşehir yöneticileri ve personeli karşıladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşen devir teslim törenine eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu, yeni başkan Doç Dr. Tahir Büyükakın'ın ile birlikte AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Başkan Yardımcısı Zekeriya Özak, Genel Sekreter yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili, daire başkanları, şube müdürleri ve Büyükşehir çalışanları katıldı.

Karaosmanoğlu, görevi yeni başkana devretti

15 yıllık İbrahim Karaosmanoğlu döneminin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın mazbatasını, İl Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Hakimi Yusuf Coşkun'dan aldı. İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleşen mazbata törenine Büyükşehir Belediye eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı. Daha sonra beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi binasına geçen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, gerçekleşen devir teslim töreninde başkanlık koltuğuna oturdu. Törende ilk konuşmayı yapan eski başkan Karaosmanoğlu, “Çok mutluyum. 15 yıl kesintisiz Kocaeli'mizin güzel insanlarına güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Güzel işler yaptığımızın resmini de seçimlerde gördük. Göreve geldiğimizden bu yana kentimize hizmet etmeyi dert edindik. Çalıştık, çabaladık elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Gözümüz arkada değil. Beraber yürüdüğümüz, beraber gönül verdiğimiz yeni başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a gönül rahatlığıyla ve huzur içinde görevi teslim ediyorum. Allah yüzünü kara çıkarmasın, başarılarına başarı katsın İnşallah” dedi.

Eski başkan evine belediye otobüsü ile döndü

Devir teslim töreninin ardından eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu tüm çalışanlara el sallayarak veda etikten sonra eşi Behiye Karaosmanoğlu ile birlikte 630 hat numaralı Yuvacık otobüsü ile Büyükşehir Hizmet Binası'ndan ayrıldı. İbrahim Karaosmanoğlu'nu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile eşi Figen Büyükakın ve 15 yıl boyunca bir arada çalışan personelleri yolcu etti.