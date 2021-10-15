Görme engelli Ziya'ya özel basılmış Elif-Ba

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 90 görme engelli Ziya'nın isteğini yerine getirerek ona kabartma harflerle özel basılmış Elif-Ba kitabı hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüzde 90 görme engeli bulunan 11 yaşındaki Ziya'nın isteğini yerine getirdi. Elif-Ba'yı öğrenmek istediğini söyleyen ve kabartma harflerle özel basılmış Elif-Ba kitabı için çok heyecanlı olduğunu belirten Ziya, alfabeyi öğrenip Kuran-ı Kerim okumaya geçmek istediğini belirtti. Büyükşehir belediyesinden Elif-Ba cüzünü hediye alan Ziya, “İlk kez böyle bir Elif Ba kitabım oldu, o yüzden çok mutluyum. İstanbul'da bir okulda kabartma türkçe yazıyı öğrendim. Şimdi de inşallah braille alfabesi ile yazılı Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. Bu yüzden heyecanlıyım. Okumak için çok hevesim var, içinde neler geçtiğini merak ediyorum. Bu Elif-Ba cüzünü bana ulaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim'' dedi.