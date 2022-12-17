Görme engelliler için online satranç turnuvası

Darıca'da Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvasının ikincisi düzenlendi. Turnuvaya 18 ilden en genci 15, en yaşlısı 69 yaşında olmak üzere 71 kişi katılım gösterdi.

Darıca Belediyesi, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Beyazay Derneği ortaklaşa Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvasının ikincisini düzenledi. Turnuva Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezinde gerçekleşti. Turnuvaya 17 ilden en genci 15, en yaşlısı 69 yaşında olmak üzere 71 kişi katılım sağladı. Özel turnuvanın startına Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ve davetliler katıldı. Turnuvanın açılışında farkındalık oluşturmak amacıyla davetliler göz bandı takarak görme engelliler karşılıklı satranç oynadı.

"En genç sporcumuz 15, en yaşlı sporcumuz 69 yaşında"

Turnuvayla ilgili konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Görme Engelliler Federasyonu ve Beyazay Derneğimizle beraber organize ettiğimiz ikinci Türkiye satranç turnuvasındayız. Turnuvaya 71 sporcumuz katıldı. En genç sporcumuz 15, en yaşlı sporcumuz 69 yaşında. Bu organizasyon, farkındalık oluşturmak ve hayatı onların penceresinden bakmak adına yapmış olduğumuz bir turnuva. Kazananın dostluk olacağı bir turnuva olacak, şimdiden hayırlı olsun. Yaklaşık 18 vilayetten 71 sporcunun katıldı. Katılım sayısı arttıkça daha büyük organizasyonlar için hedeflerimizi yükseltiyoruz" dedi.

"Bu proje çok özel"

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise, "Devletimiz, toplumuzun bütün kesimlerine nitelikli hizmet sunmak için büyük çaba gösteriyor. Sunulan bu hizmetin özellikle engelli kardeşlerimize yönelik olanı bizim için ayrıca önemli. Dolayısıyla kurumlarımızın buna yönelik yaptığı çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz. Darıca Belediyesi, Beyazay Derneği ve Görme Engelliler Federasyonunun birlikte organize ettiği bu proje çok özel. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"18 ilden 71 sporcu turnuvaya katıldı"

Yapılan turnuvayla ilgili konuşan Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, "Türkiye Beyazay Derneği her alanda engellileri topluma entegre etmek için çalışmalar yürütüyor. Ankara'daki bir görme engelli birey ile Darıca'daki bir görme engelli birey online olarak karşılıklı satranç oynayacak. İmkan verildiğinde engelli vatandaşlarımızın neler yapabileceğini görüyoruz. 18 ilden 71 sporcu turnuvaya katıldı. 7 tane milli sporcumuz var. Bir tane sporcumuzda görme engelli olmasına rağmen normal milli takımda oynayan sporcumuz bile var" şeklinde konuştu.

Bugün başlayan turnuva yarın da devam edecek. 24 Aralık Cumartesi günü ise final oynanacak.