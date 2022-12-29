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Görme engelliler satrançta kozlarını paylaştı

Gölcük ilçesinde görme engelli bireyler için düzenlenen Görme Engelliler Satranç Turnuvası, heyecanlı müsabakalara sahne oldu.


Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gölcük Görme Engeliler Spor Kulübü (GÖLGEM), Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi desteğiyle, Görme Engelliler Satranç Turnuvası düzenlendi. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen turnuvaya Kocaeli genelinden 30 görme engelli sporcu katıldı. Turnuvada müsabakalar görme engellilere özgü satranç takımları ile oynandı.



Dereceye girenlere ödülleri verildi


Çekişmeli geçen müsabakaların ardından turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat takdim etti.

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