Gübretaş'ta işçiler ayaklandı, sloganlarla yönetim binasına yürüdü

Kocaeli'de Gübretaş'ta toplu sözleşme görüşmeleri olumsuz neticelenince işçiler eylemde bulundu. Yönetim binasına sloganlarla yürüyen işçiler, taleplerini bir kez daha yineledi. Grev kararı alınıp alınmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Gübretaş'ta işçiler eylem yaptı. Vardiya bırakan işçiler ile iş yerine gelen Petrol İş Sendikası yetkilileri, yönetim binasına yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Direne direne direnişler zafere” gibi sloganlar atıldı. Eylemin tamamlanmasının ardından çalışmaların devam edeceği önümüzdeki günlerde de sonuç alınamazsa grev kararı çıkacağı öğrenildi.

Sendika yüzde 150 istiyor, işveren ile görüşme sağlanamıyor

Gübretaş işvereni tarafından Ocak ayında işçiler için yüzde 50 zam teklif edildi, fakat sendika yüzde 150 isteğini belirtti. Şubat'ta teklif yüzde 60'a çıkarılırken sendika yüzde 150 zam isteğinde ısrarcı oldu. Şubattan bu yana taraflar arasında herhangi bir görüşme yapılamadı. Arabulucu devreye sokulmasına rağmen işveren sendikasının dahi işveren ile görüşemediği öne sürüldü. İşçilerin bir kısmının maaşlarının asgari ücretin yüzde 30 altında kaldığı öğrenildi. Toplu sözleşme konusunda olumlu gelişme olmaması halinde sendika ve işçiler grev kararı alacak.