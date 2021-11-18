İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Güleker Sokağa 1300 ton asfalt serildi

Kartepe Belediyesi tarafından, Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokağa tamamlanan altyapı çalışmaları sonrasında 1300 ton asfalt serildi.


Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan asfalt serimini yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, "Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokak da İSU tarafından içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hemen üst yapı çalışmalarına başlayarak asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Durmadan yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.