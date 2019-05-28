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Güllü Konak, törenle kapılarını açtı

İzmit Belediyesi mülkiyetinde olan Güllü Konak, düzenlenen törenle açıldı.


Mülkiyeti İzmit Belediyesi'ne ait Hacı Hasan Mahallesi Kolaylı Sokak'taki Güllü Konak, düzenlenen törenle açıldı. Kapanca Sokak'taki İzmit Tarihi Çarşı'dan sonra bölgeye önemli bir hareketlilik kazandıracak olan Güllü Konak'ın açılışına Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İl Kültür Müdür Yardımcısı Ercan Yamen, İzmit Tarih Koridoru Denek Başkanı Nükhet Özcan, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah ile çok sayıda vatandaş katıldı.


İşletmeciliğini İzmit Tarih Koridoru Derneği'nin yapacağı Güllü Konak'ın açılışında konuşan Başkan Hürriyet, “Böylesine güzelliklere imza atan, katkı koyan tarihimizi, kültürümüzü, sanatımızı, geçmişimizi, ortaya çıkartılmasında emek veren katkı sunan herkesin emeğine, yüreğine sağlık, çok güzel bir iş çıkarmışlar. Önümüzdeki günlerde, daha fazla gezip görme, nüfuz etme, öğrenme fırsatımız olacak. Katkı sunan herkese, kent adına, İzmit'imiz adına çok teşekkür ediyorum. Keyifli, güzel, tarihsel, kültürel, çok kıymetli çalışmalar. Devamı nasip olsun. Birlikte de daha güzel çalışmalar yapmak nasip olsun” dedi.


Başkan Hürriyet'in konuşmasının ardından konak hizmete açıldı. Açılışın ardından Başkan Hürriyet ve katılımcılar hep birlikte Akçakoca meydanında iftar yaptı.

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