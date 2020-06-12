Gülşah Duman, İzmit Belediyespor'da

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, kadrosunu deneyimli oyun kurucu Gülşah Duman'la güçlendirdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa kupalarına iddialı bir şekilde giriş yapmayı isteyen İzmit Belediyepor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Daha önce Erica Wheeler, Egle Siksnuite, Milica Jovanovic ve Kübra Erat gibi yıldızları renklerine bağlayan İzmit Belediyespor, Gülşah Duman'la sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Kariyerine Beşiktaş'ın altyapısında başlayan ve İstanbul Üniversitesi ile 2014-2015 sezonunda EuroCup'ta yarı final başarısı gösteren tecrübeli oyuncu, yıldız, genç ve Ümit Milli takımlarında da yer aldı. İstanbul Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Orduspor, Mersin Basketbol Kulübü, Bornova Beckerspor, Abdullah Gül Üniversitesi, Samsun Canik Belediyesi, Kayseri Basketbol Spor Kulübü ve Edremit Belediyesi Gürespor Basketbol Takımlarının da formasını terleten 1.74 boyundaki başarılı oyun kurucu, 2019-2020 Kadınlar Basketbol 1. Lig'inde çıktığı 21 maçta 11 sayı 3.29 ribaund ve 4.19 asist ortalamasıyla oynadı.