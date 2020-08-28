Gültepe'de konuşan Hürriyet: Hizmetin partisi, siyaseti, ideolijisi olmaz

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gültepe Mahallesi'nde bölge halkıyla bir araya geldi. Taner Sinan Çakırer başkanlığındaki Gültepeliler Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen programda vatandaşların taleplerini yakından dinleyen Başkan Hürriyet, Gültepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yeni kurulan Gültepeliler Platformu üyelerine ve katılımcılarına hayırlı olsun dileklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Hizmetin partisi, siyaseti, ideolijisi olmaz. Gültepenin güzel insanları nitelikli insanları en iyi hizmetleri hak ediyor. Platform başkanımızın mahallesi adına dert edinip bizlerle iletişim kurmasını çok değerli buluyoruz. Biz de mahallerimiz için en güzel işlere imza atmaya çalışıyoruz. Buraya gelerek halkımızla bir arada hareket edelim istedik. Sayın başkanın bize ilettiği taleplerin hepsi yapılabilir talepler. Biz bu talepleri hep birlikte yerine getireceğiz. Halkımıza sorarak birlikte hareket edeceğiz. Kendi rahatımız için değil. Milletimizin rahatlığı için çalışıyoruz" dedi.

Gültepeliler Platformunun kendisine getirdiği taleplerle ilgili konuşan Başkan Hürriyet, "Sayın başkan demişti ki, ‘17 yıldır asfalt eksiği var.' Bizde Fen İşleri Müdürlüğümüzle neler yapabiliriz diye baktığımızda gördük ki caddemiz oldukça uzun bir cadde. Ayrıca bu cadde üzerinde Büyükşehir'in bir kültür merkezi çalışması var. Biz bu sorunu çözmek adına bu caddenin bir bölümünü 2020 yılı bütçesiyle asfaltlayacağız. Geri kalan kısmını ise kültür merkezinin yapımı bittikten sonra tamamlayacağız. Ayrıca mahallede lösemi hastalığından dolayı vefat eden Ömer Yasin'in adını burada bir park oluşturarak oraya vereceğiz" diye konuştu.

Gültepe'ye sunacakları hizmete değinen Hürriyet, "Mahallemizin isminin gülden gelmesinden dolayı mahallemizde gül desenli lambalar, gül desenli duvar ve merdiven boyamaları talep edildi. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Platformumuzda kadınlarımızın fazla olması beni oldukça mutlu etti. Kadınlarımızla birlikte sanatsal çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Gültepe'yi daha güzel hizmetlerle donatmak istiyoruz. Ayrıca buraya gül festivali yakışır. Pandemi sürecini atlattıktan sonra ufak ve şirin bir gül festivali burada yapılabilir" şeklinde konuştu.