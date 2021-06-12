Gülümse Kafe'de nikah alanı oluşturuldu

İzmit Belediyesi, pandemi sebebiyle kapalı alanlarda düğün yapamayan çiftler için Gülümse Kafe'de nikah alanı oluşturdu.

İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi'nde hizmete açtığı Gülümse Kafe'ye yeni bir fonksiyon daha ekledi. Gülümse Kafe'de nikâh alanı oluşturan İzmit Belediyesi, pandemi nedeniyle kapalı alanda nikah yapamayan vatandaşlara yeni bir mekân kazandırdı. 200 kişilik kapasitesi olan yeni nikâh alanı, bölgede yaşayan vatandaşların rahatsız olmaması için sadece nikah merasimi yapılmasına izin verilecek. Yeni nikah alanını gezen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Pandemiyle birlikte kapalı alanlar tehlikeli hale geldi. Biz de dedik ki, ‘Gülümse Kafe'mizin çok güzel bir alanı var. Bu alanda nezih, güzel, butik nikâhlar neden yapmayalım?' Açık havada pandeminin getirmiş olduğu olumsuz sonuçları bertaraf edecek şekilde buraya çok güzel bir nikâh merasim alanı olarak tertip ettik. Böylesi güzel süslü ve renkli, nikâhlarımızı gerçekleştireceğimiz alan oluşturduk. Burası hem kafe olarak hizmet verecek, hem de güzel bir nikâh merasim bahçesi olarak kapılarını vatandaşlara açacak. Çınar Kadın Kooperatifi'mizin el emekleriyle süslediği bu şirin alanda güzel birlikteliklerin ilk imzaları atılacak. Gençlerimize, çiftlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda emek veren değerli başkan yardımcımız Sibel Hanım'a, müdürlüğümüze ve Çınar Kadın Kooperatifi'ndeki kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.