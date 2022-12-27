Gündoğdu: "Antikkapı'da sorumluluk dolu çalışma şekli, 2023'te de devam edecek"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, Antikkapı'da düzenlenen 2023 yılı mali bütçe toplantısına katıldı. Gündoğdu, "Her yıl olduğu gibi bu titiz ve sorumluluk dolu çalışma şekli, 2023'te de devam edecek" dedi.

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Antikkapı'da gerçekleşen 2023 yılı mali bütçe toplantısına katıldı. 2022 yılının son toplantısında Genel Sekreter Gündoğdu'nun yanı sıra Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal Altunel, Antikkapı A.Ş Genel Müdürü İslam Yücel, Antikkapı A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Kara ve ilgili yöneticiler hazır bulundu. Toplantıda 2023 yılı mali bütçesi görüşüldü.

Antikkapı genel müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda 2023 bütçe sunumu yapıldı. Antikkapı'nın toplumun değerlerine saygılı ve sorumluluk bilinciyle hizmet verdiğine dikkat çeken Genel Sekreter Gündoğdu, "Antikkapı, 2022 yılında şeffaflık, samimiyet, performans ve müşteriye güven verme konusunda örnek teşkil etti. Her yıl olduğu gibi bu titiz ve sorumluluk dolu çalışma şekli, 2023'te de devam edecek" dedi.