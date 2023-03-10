Gündoğdu lavanta ile canlandırılacak

İzmit Belediyesi tarafından Gündoğdu Mahallesi'nde yapımına başlanan ve bölgenin çehresini değiştirecek lavanta bahçesinde çalışmalar ilerliyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Gündoğdu Mahallesi'nde yapımına başladığı lavanta parkında çalışmalarına devam ediyor. Peyzaj çalışmalarının devam ettiği lavanta bahçesinde aynı zamanda park alanında kauçuk kaplama, oturma grupları ve süsleme çalışmaları yapılacak.

Tamamlandığında hem estetik görünümü hem de kokusuyla Gündoğdu Mahallesi'ni değiştirecek olan lavanta bahçesinde ziyaretçiler için de her şey düşünüldü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 1750 metrekarelik alana bin 850 lavanta dikecek. Ekipler ayrıca 6 gölgelikli oturma alanı ve her biri 7,5 metrekare alana sahip 2 oval pergola, ahşap köprü ve 4 selfie alanı oluşturacak.