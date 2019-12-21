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Gündoğdu ve Tavşantepe'de metruk binalar yıkıldı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ilçe sınırları içinde ki kullanılmayan, görüntü kirliliği oluşturan ve vatandaşa tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediyor.


İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde vatandaşların güvenliğini tehdit eden metruk binalar yıkılarak kötü görüntü ortadan kaldırılıyor. Yıkımlar kapsamında son olarak Gündoğdu ve Tavşantepe Mahallesinde bulunan iki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Gündoğdu Mahallesi Özön Sokak ve Tavşantepe Mahallesi Güvenlik Sokak'ta bulunan metruk binaların yıkımları yapılarak yaklaşık 150 ton hafriyat alım çalışması yapıldı.

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