Güneşin doğduğu yere KO-MEK Vefası gitti

MEK kursiyerleri, Ağrı ve Adıyaman'ın ücra köylerinde eğitim gören çocuklar için hediye kolileri gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının insana dokunan en kıymetli çalışmaları arasındaki KO-MEK Vefası Projesi, bu defa da çocukların bayram sevinci olmak için doğuya uzandı. KO-MEK kursiyerleri, Ağrı Taşçay ve Adıyaman Kahta ilçesindeki okullarda eğitim gören çocuklara bayram hediyeleri gönderdi. Kursiyerler, hazırladıkları ve içlerinde kırtasiye malzemesinden, oyuncağa kadar çocukların seveceği birçok hediye bulunan kolileri, bayram haftasında adreslerine ulaştırdı.

KO-MEK kursiyerleri, kurs merkezlerinde derslerinin ardından bir araya gelerek Doğu İllerine gidecek kolileri hazırladı. Kolilerin içine kırtasiye malzemesinden, oyuncaklara kadar çocukların seveceği hediyeler konuldu. Kursiyerler, hazırladıkları kolilerin içine çocuklar için küçük sevgi mesajları yazmayı da ihmal etmedi. Kursiyerler hazırladıkları kolileri kendi elleriyle kargoya götürerek buradan Ağrı ve Adıyaman'a gönderdi.