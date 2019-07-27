Güney Koreli CEO işçileriyle birlikte plajda 1 kamyon çöp topladı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de bir çelik üretim fabrikasının Koreli CEO'su ve çalışanları, belediye personelleriyle birlikte Kandıra Kumcağız sahilinde çöp topladı.

Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesinde paslanmaz çelik üretimi yapan fabrikanın Güney Kore CEO'su Don Ho Bahn, fabrika yöneticileri, işçiler ve aileleri ile Kocaeli'nin Kandıra sahili Kumcağız plajında çöp topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personellerinin de katıldığı etkinlikte Kumcağız sahilinde baştan sonra kadar çöp toplayan ekip içerisinde Posco Assan CEO'su Don Ho Bahn, Genel Müdür Yardımcıları Ufuk Özdemir, Nam Hoon Lee, Ji Hyung Nam ve 55 kişilik işçi ve aile üyeleri yer aldı. 14 Büyükşehir Belediyesi personelinin de görev aldığı etkinlikte sahildeki tüm çöpler toplandı.

Bir kamyon çöp topladılar

Poşet eldivenleri ellerine takan ve toplama kıskaçlarıyla çalışmaya başlayan ekip, topladıkları çöpleri traktöre yükledi. Eğlenceli geçen etkinlikte 15 metreküp, yaklaşık olarak bir kamyon çöp toplandı. Firma çalışanları her ay Kocaeli'nin farklı noktalarındaki okul ve rehabilitasyon merkezlerinde gönüllü aktiviteler gerçekleştiriyor.