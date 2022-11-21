Güngör Arslan davasında mütalaa verildi

Kocaeli'de bir internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14 şüpheli hakkında mütalaa açıklandı. Sanıkların cezalandırılması istenirken, cinayet zanlısı Ramazan Özkan savunmasında, “Güngör Arslan ile bir husumetim yoktu, kendisi bana 'vatan haini' deyince bundan etkilenerek onu korkutmak istedim. Onu öldürmek istesem oturduğu yerden kalkmasına müsaade etmeden kafasından vururdum. Kimse bana talimat vermedi, ben kiralık katil değilim” dedi.

Ses Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Güngör Arslan, 19 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak tutuklandı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi isimli 10 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Abdullah Yürük, Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt'un tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mütalaa açıklandı

Olayla ilgili açılan davanın 3. duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Özkan, Hasan Emre Çelik, Ferhat Yıldırım, Ersin Kurt, Burhan Polat ve Ramiz Saatçi tutuksuz sanıklardan ise Can Yılmaz, Özgür Taşkıran, Erdal Tilki, Kadir Yıldırım, Yadigar Başyurt, taraf avukatları ve aileler katıldı. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili mütalaada sanık Ramazan Özkan'ın “Tasarlayarak kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına, sanıklar Ersin Kurt ve Burhan Polat hakkında “Tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik hakkında “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 15 ila 20 yıl arasında cezalandırılmalarına, Emrah Yıldırım'ın “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçundan beraatine, sanık Ramiz Saatçi “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçundan beratine, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran'ın suçluyu kayırma suçundan cezalandırılmalarına, sanıklardan Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt ile Abdullah Yürük'ün “Suç delillerini değiştirmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Ramazan Özkan, Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik, Ramiz Saatçi'nin silah bulundurma suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

“Kimse bana talimat vermedi, ben kiralık katil değilim”

Mütalaayı kabul etmeyen Ersin Kurt, “Hakkımda tek bir delil elde edilemedi, varsayımlar üzerine yargılanmaktayım. Hakkımdaki iddialar kurgudur, mütalaayı kabul etmiyorum” dedi.

Ramazan Özkan ise “Güngör Arslan ile bir husumetim yoktu, kendisi bana vatan haini deyince bundan etkilenerek onu korkutmak istedim. Onu öldürmek istesem oturduğu yerden kalkmasına müsaade etmeden kafasından vururdum. Kendisi vurulduktan sonra ağza alınmayacak küfürler de etti. Öldürmek amacıyla hareket etmedim. Kimse bana talimat vermedi, ben kiralık katil değilim. Ersin Kurt'u da tanımam. Tehditten birkaç ay yatar çıkarım diye düşünüyorum olayların bu şekilde olacağını bilmiyordum” diye konuştu.

Tutukluluk devam

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halini devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.