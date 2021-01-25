İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Günışığı Derneği, yardımlarını sürdürmeyi devamediyor

Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan Gün Işığı Derneği, 2020 yılında bin 760 ihtiyaç sahibi vatandaşa giyim yardımında bulundu.


Körfez Belediyesi bünyesinde kurulan Gün Işığı Derneği, ilçe genelindeki zor durumdaki ailelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik ve Hereke'de bulunan dernek binalarında, yardımseverlerin destekleri ile alınan kıyafetler, zor durumdaki ailelere ulaştırılıyor. Bu kapsamda 2020 yılında Günışığı Derneği, ihtiyaç sahibi bin 760 vatandaşa yardımda bulundu. Hayırseverler tarafından verilen ayakkabı, pantolon, ceket ve mont yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Yetkililer, bin 760 ihtiyaç sahibi vatandaşa 15 bin 600 parça giyim yardımında bulunulduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.