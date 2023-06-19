Günlük kiralanan evlere polis uygulaması: 6 işletmeye ceza

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından günübirlik kiralanan evlere yönelik yapılan uygulamada 88 ev kontrol edildi. Denetimde 6 işletmeye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 130 ekip ve 448 personelin katılımıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik uygulama yapıldı. Kocaeli'de Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) projesine kayıtlı 49 işletmeciye ait 88 günübirlik ev kontrol edildi. Yapılan uygulamada usulsüz faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 işletme ile gerekli bildirimlerde bulunmayan 1 günübirlik ev işletmesine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerince idari para cezası uygulandı.