‘Günün Çorbası' müzikaline yoğun ilgi

Kocaeli Kongre Merkezi'nin bin 300 kişilik salonunda sahnelenen Günün Çorbası' müzikaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Kongre Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu ‘Günün Çorbası' müzikali ile ilk tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar birçok ödüle imza atmış Taner Tunçay'ın yönettiği ‘Günün Çorbası' müzikali sanatseverlerle buluştu. Kongre Merkezi'ndeki ilk oyuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, devlet sanatçısı ünlü oyuncu Haldun Dormen, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla eğlenceli bir romantik komedi özelliğini de taşıyan ‘Günün Çorbası' Kocaelili sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Taşıdığı tarihsel süreci dekor ve tasarımlarla sahneye başarılı bir şekilde yansıtılan 2 perdelik müzikal, 2'nci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde New York'ta günlük hayatlar, bir çorba tarifinin, sosyetik düğünün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

Her anı meraklı gözlerle izlenen ‘Günün Çorbası' müzikali, ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda emeği geçenler sahneye çıktı ve seyirciyi selamladı. Kısa bir konuşma yapan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Kocaelispor'un başarısına atıfta bulunarak, “Kocaelispor mutlu olmaya başladı. Şehir Tiyatroları da aynı şekilde mutlu olmaya başladı. Burası görkemli bir yer. Yapımında emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimi sunuyorum. Burası için görkemli bir oyun gerekiyordu. ‘Günün Çorbası'nı burası için hazırladık. Daha büyük projelerimiz de olacak” dedi.